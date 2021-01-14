Тегеран, , 06:51 — REGNUM 13 января пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари объявила, что число погибших от COVID-19 в стране снизилось до 97 за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Лари отметила, что 97 человек скончались из-за смертельного вируса за последние 24 часа. Согласно ее отчету, общее число погибших достигло 56 457 человек.

Говоря о текущей ситуации с пандемией в Иране, Лари подчеркнула, что за последние 24 часа было обнаружено 6317 новых случаев заражения COVID-19, при этом около 653 человек госпитализированы.

Она также сообщила, что в общей сложности 1 305 339 иранцев подверглись заражению смертельным вирусом, причем 1 094 388 из них либо выздоровели, либо были выписаны из больниц.

Лари также подчеркнула, что 4469 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии больниц.

С момента вспышки пандемия COVID-19 унесла жизни более 1 950 000 человек по всему миру.