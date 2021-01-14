Бейрут, , 01:50 — REGNUM В Ливане в ночь на 14 января вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, в том числе — круглосуточный комендантский час, введённый в связи с обострением в стране ситуации с коронавирусом.

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Решением Высшего совета по безопасности Ливана, до 25 января в стране фактически вводится локдаун — прекращается деятельность всех государственных и муниципальных учреждений, частных компаний, музеев, кинотеатров, стадионов и игорных заведений. Продовольственные магазины и общепит переходят исключительно на доставку по заказу. Запрещаются перемещения по городу, кроме случаев крайней необходимости, в том числе — прогулки в парках и на набережных. Закрывается морская и сухопутная границы, прибывающие по воздуху помещаются на обязательный карантин.

По данным на 13 января, в Ливане за сутки было выявлено 4998 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 35 пациентов с диагнозом СOVID-19. Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 231 936 случаев заражения и 1740 смертей.

Как сообщало ИА REGNUM, Высший совет по безопасности Ливана из-за ситуации с распространением коронавируса решил ввести в стране режим чрезвычайной ситуации.

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