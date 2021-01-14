Вильнюс, , 01:45 — REGNUM Министерство здравоохранения Литвы отменило принятое ранее решение о приостановке вакцинации от коронавируса препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Получено официальное подтверждение представительства Pfizer в Литве, что температурные колебания, имевшие место при перевозке вакцины в больничные учреждения, на стабильности препарата не сказались, им можно безопасно пользоваться», — говорится в сообщении.

Ранее 13 января Минздрав Литвы выпустил распоряжение, в соответствии с которым вакцинация названными препаратами была приостановлена.

Обеспокоенность у чиновников вызвали нарушения температурного режима во время перевозки вакцины, в результате которой она могла прийти в негодность. Напомним, вакцина Pfizer/BioNTech должна постоянно храниться при экстремально низкой температуре в минус 75 градусов Цельсия.

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