Москва, , 01:35 — REGNUM Дополнительные 30 прививочных пунктов от коронавируса начали работать в Москве, их общее число увеличилось до 100. Об этом 13 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.

Дарья Драй © ИА REGNUM

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"В четверг, 14 января 2021 года, начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100», — написал он.

В свою очередь, в департаменте транспорта Москвы сообщили, что с 14 января в транспортных депо заработали шесть мобильных пунктов вакцинации для сотрудников московского транспорта.

Ранее мэр Москвы сообщал, что «в горячем резерве» у столичных властей находятся ещё несколько десятков прививочных пунктов, которые будут «готовы открыться в любой момент».

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