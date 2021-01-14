Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Издательская компания Take-Two официально объявила о том, что она отказалась от приобретения известного британского разработчика Codemasters. Об этом 13 января сообщил портал Game Rant.

Стоит отметить, что в ноябре 2020 года Take-Two объявила, что готова купить Codemasters за $994 млн. Однако в декабре 2020-го компания Electronic Arts сообщила, что она в свою очередь хотела бы приобрести Codemasters и готова заплатить за это $1,2 млрд.

Codemasters является одним из старейших разработчиков видеоигр. Студия была основана в 1986 году, она выпускала игры ещё для платформы ZX Spectrum, такие, как Dizzy. В 2016 году она наняла сотрудников закрытой Evolution Studios, а в 2019 купила компанию Slightly Mad, которая специализировалась на создании автосимуляторов.

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