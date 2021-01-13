Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Компания Bethesda отреагировала на появление в сети комментариев поклонников серии The Elder Scrolls VI, которые стали появляться после анонса игры про Индиану Джонса. Об этом 13 января сообщил портал Comicbook.

Некоторые геймеры высказали обеспокоенность по поводу того, что поскольку Тодд Говард занял пост исполнительного продюсера игры про Индиану Джонса, то он не сможет уделять достаточно времени проектам The Elder Scrolls 6 и Starfield. Некоторые даже предположили, что геймдизайнер вообще может не участвовать в реализации этих проектов.

В ответ на это глава отдела маркетинга компании Пит Хайнс сообщил, что Говард продюсирует многие игры и даже будущий сериал по Fallout, и дал понять, что поклонникам этих фрашиз не о чем волноваться.

Напомним, в мае 2020 года Пит Хаинс дал понять, что Bethesda займётся созданием шестой части The Elder Scrolls только после того, как состоится релиз игры Starfield. В сентябре 2020-го он сказал, что разработчикам предстоит работать над этим проектом ещё несколько лет.

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