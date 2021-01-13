Тревизо, Италия, , 23:23 — REGNUM Жители Италии в 2020 году стали заводить кошек и собак на 15% чаще, чем годом ранее, такие данные представители в национальной сети организаций по защите животных Enpa в среду, 13 января.

По официальным данным, в домах у граждан Италии в 2020 году «поселились» 8100 собак и 9500 кошек.

В некоторых городах и регионах страны, в частности, в Тревизо, Перудже и Монце, фиксировался еще более значительный рост — от 20% до 40% в сравнении с данными за 2019 год.