Нижний Новгород, , 23:19 — REGNUM Часть вузов и колледжей Нижегородской области возвращаются к привычному очному формату обучения. Местные эксперты дают этим изменениям однозначную оценку.

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет Алексей Белобородов

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Нижегородские студенты и учащиеся колледжей вернулись к очному формату обучения. Об этом рассказал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин в социальной сети.

Ограничения снимаются в учебных заведениях, учредителем которых является министерство образования области. К ним относится один вуз — Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (Княгининский университет), и 56 колледжей.

Выбор формата обучения в других учебных заведениях остается на усмотрение учредителей.

Директор Института проблем социального управления Максим Лубяной прокомментировал ИА REGNUM постепенное снятие ограничений в области образования.

По его мнению, дистанционный формат обучения по некоторым предметам «вполне удобен и практикуется давно».

»Но в целом, методики преподавания разрабатывались длительное время. Это целый научный процесс, который в идеале включает несколько этапов — апробацию материалов и методик, исследования процесса обучения и усвоения учебных материалов и так далее. Сейчас весь учебный процесс, ушедший в онлайн строится по наитию», — сказал собеседник.

Эксперт уверен, что дистанционка, «за исключением отдельных случаев не подразумевает активного участия учеников в самом процессе. А усвоение материалов строится исключительно на пассивном восприятии без активного взаимодействия с преподавателем или учителем«

»Если подобный формат с некоторыми с оговорками приемлем для студентов, то про обучение школьников я такого сказать не могу. Детям важно не только давать новую информацию, но и научить их взаимодействовать с учителем, одноклассникам и так далее. Чувствуете разницу между лекциями и взаимодействием? Эта разница является ключевым фактором в обучении детей. Дистанционный формат эти возможности отсекает».

Лубяной уверен, что «плоды дистанционки мы увидим уже в среднесрочной перспективе».

»Падение уровня образования продолжается. Дистанционное обучение этот процесс еще больше ускорило. И поэтому, возвращение хотя бы части учащихся к привычному формату обучения — это однозначно хорошо», — резюмировал он.