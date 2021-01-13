Мехико, , 22:59 — REGNUM Власти Мексики приняли решение о начале вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на пресс-конференции 13 января президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

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Отмечается, что сначала прививка будет доступна гражданам из категорий повышенного риска. Первоочередная задача властей — в течение ближайших трёх дней вакцинировать более 400 тысяч работников сферы здравоохранения.

Накануне заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль сообщил о достижении предварительного соглашения по поставке в страну до 24 миллионов доз российской вакцины «Спутник V».

По его словам, Мексика при посредничестве правительства Аргентины получила доступ ко всей научной и технической документации по данному препарату, включая результаты третьей фазы клинических испытаний.

В связи с этим он не исключил, что мексиканская комиссия по защите от санитарных рисков может выдать разрешение на экстренное применение «Спутник V» в стране уже на текущей неделе.