Рим, , 22:58 — REGNUM В «позитивной атмосфере диалога» подавляющее большинство граждан Италии добровольно согласятся сделать прививки от коронавируса, заявил в ходе своего выступления в парламенте страны в среду, 13 января, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

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Так он ответил на вопрос о том, намерено ли правительство обязать граждан вакцинироваться. Как отметил Сперанца, цель властей — добиться формирования коллективного иммунитета, и для достижения этой цели они намерены действовать «очень энергично». В отношении противников вакцинации министр в своем выступлении использовал слово «пещерный».

Первыми в Италии начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовую вакцинацию власти намерены начать в конце января 2021 года. Она будет бесплатной и добровольной, однако власти страны будут настоятельно рекомендовать согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.