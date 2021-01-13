Рим, , 22:54 — REGNUM По данным на вечер среды, 13 января, в Италии умерли 80 326 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 507 (днем ранее — на 616), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 15 774 (днем ранее — на 14 242).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 319 036 — почти 4% населения страны.

В настоящее время заражены 564 774 человек — на 5266 меньше, чем днем ранее.