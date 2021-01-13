Нью-Йорк, США, , 22:37 — REGNUM Вопрос соблюдения прав человека при блокировке страниц в социальных сетях должен стать предметом открытого обсуждения с участием различных сторон. Об этом заявил на брифинге 13 января официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию с блокировкой аккаунтов президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook.

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"Все средства по сдерживанию опасных и ненавистнических заявлений должны строго соответствовать международными нормами в области прав человека», — сказал Дюжаррик.

Он признал, что корпорации не имеют таких обязательств в сфере обеспечения основополагающих прав, как национальные правительства, но напомнил о существовании руководящих принципов ООН для бизнеса, которые предписывают компаниям предотвращать нарушения прав человека.

«Назрела необходимость собрать вместе различные заинтересованные стороны и провести обсуждения по этой теме», — отметил представитель генсека ООН.

Напомним, накануне представитель Европейской комиссии на брифинге высказался за обеспечение прозрачности правил мониторинга контента и блокировки аккаунтов в социальных сетях.

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