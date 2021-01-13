Курган, , 22:31 — REGNUM В Кургане готовятся к Крещению, которое пройдёт 19 января. Составлена схема расположения купелей в зоне «Бабьих песков» на Тоболе, отработаны вопросы парковки спецтехники и автомобилей граждан, которые приедут на обряд омовения, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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В горадминистрации столицы Зауралья 13 января обсудили вопросы с вырубкой купелей, дежурством спасателей, скорой помощи, полиции, спасателей, а также торговлей горячими напитками и выпечкой.

В связи с ковидными ограничениями палатки для переодевания, которые устанавливались в прошлых годах на Крещение, использовать невозможно. Данный вопрос ещё предстоит решить. Отмечается, что окончательное решение о крещенских купаниях в Тоболе будет решаться на региональном оперативном штабе.

Напомним, в Югре в целях недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусу, принято решение воздержаться от проведения крещенских омовений.

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