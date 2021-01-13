Каракас, , 21:59 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» получила регистрацию в Венесуэле. Об этом сообщается 13 января в официальном Twitter-аккаунте, посвящённом российскому препарату.

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"Министерство здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла зарегистрировало вакцину «Спутник V», — говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что поставки вакцины в Венесуэлу будут обеспечены благодаря международным партнёрам в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

«Спутник V» уже является важной частью национального портфеля вакцины в ряде государств Латинской Америки. Ожидаем новые партнёрства по вакцине со странами региона в ближайшие недели», — прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что первая партия российской вакцины объёмом 10 миллионов доз должны прибыть в страну в I квартале 2021 года.