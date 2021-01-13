Калининград, , 21:25 — REGNUM Сотрудники калининградского зоопарка заставляют капского варана Феню делать пробежки для борьбы с лишним весом, сообщает 13 января официальный аккаунт зоопарка во «ВКонтакте».

"Если новогодние салатики, конфетки, шампанское, тортики и пиццы лежат на ваших боках тяжким грузом, не отчаивайтесь! Берите пример с нашего варана. Фаня — самец капского варана. Ему около пяти лет, он еще весьма молод: живут вараны лет до 15. Несколько лет назад его передал в зоопарк прежний владелец. К этому времени Фаня уже страдал от лишнего веса. Причина, по всей видимости, была в неправильном рационе», — указано в сообщении.

Сотрудники зоопарка разработали программу упражнений для варана. Перед каждым кормлением его заставляют пробежать несколько кругов.

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