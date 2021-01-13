Иерусалим, 13 января 2021, 21:13 — REGNUM Телеграм-канал на русском языке появился у израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху 13 января.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 января, официальный телеграм-канал появился у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
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9 января Twitter на постоянной основе заблокировал учётную запись действующего президента США Дональда Трампа.
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