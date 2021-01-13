Анкара, , 21:33 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 173 603 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 9554 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 173 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 13 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 355 839, смертельных случаев — до 23 325.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа выступил с заявлением по итогам заседания научного совета. «С завтрашнего дня начнется вакцинация всех медицинских работников в Турции», — заявил он.