Белград, , 21:30 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 12 889 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 2267 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 25 человек скончалось. К аппаратам ИВЛ подключено 189 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 13 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 366 191, а количество смертельных случаев выросло до 3664 человек.

Таня Йованович, вирусолог из Медицинского университета Белграда, заявила, что в настоящее время в Сербии зарегистрированы две вакцины — «Файзер» и российский «Спутник-V», но независимо от того, о какой вакцине идёт речь, результат вакцинации идентичен: она дает нам возможность обезопасить себя от коронавируса.