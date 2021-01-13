Подгорица, , 21:28 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1860 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 502 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 7 человек скончалось. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 13 января.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 7 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 91 год, а самому младшему 52 года.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 53 840, а количество скончавшихся составляет 737 человек с начала 2020 года.