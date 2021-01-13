Сараево, , 21:27 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 468 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 24 человека скончалось. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 13 января.

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Заражение было подтверждено у 282 жителя Федерации Босния и Герцеговина и у 177 жителей Республики Сербской. В округе Брчко зафиксировано 9 новых случаев заражения COVID-19.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 116 668 случаев заражения коронавирусом.