Москва, , 20:32 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций и бразильская фармацевтическая компания União Quimica намерены обратиться к странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) с предложением создать рабочую группу для сотрудничества по вакцинам от коронавируса.

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"РФПИ и União Quimica предложат всем странам БРИКС создать рабочую группу по борьбе с COVID-19 и сотрудничеству в области вакцин», — сообщается 13 января в официальном Twitter-аккаунте препарата «Спутник V».

Как уточняется, данный вопрос обсуждался сегодня на встрече президента União Quimica Фернандо де Кастро Маркеса с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Ранее по итогам этой встречи было объявлено, что РФПИ и União Quimicaс готовы поставить в Бразилию 150 миллионов доз российской вакцины от коронавируса до конца 2021 года. Ожидается, что первая партия препарата поступит в страну уже в январе.

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