Екатеринбург, , 20:29 — REGNUM В Свердловской области ученики школ могут не посещать их во время аномальных холодов. Об этом сообщает региональное минобразования.

Чук и Гек Цитата из к/ф «Чук и Гек». реж. Иван Лукинский. 1953. СССР

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Учащиеся начальной школы имеют возможность не учиться при температуре воздуха минус 28 градусов без ветра или минус 25 градусов с ветром силой от четырёх метров в секунду. Ученики пятого-девятого классов вправе не идти в школу при температуре минус 30 без ветра или минус 28 с ветром, а десятых и одиннадцатых — минус 32 без ветра или минус 30 с ветром.

При этом родственники ученика должны уведомить классного руководителя о том, что он не придёт в школу. С теми, кто всё же явился на занятия, уроки проводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области стоят аномальные для региона холода. На 14 января местами обещают до минус 40 градусов.