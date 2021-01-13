Любляна, , 21:20 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами 12 000 поведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс-тестов, было подтверждено 2092 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 17 человек скончалось. 206 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 13 января.

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Учитывая прогнозируемое время доставки вакцины, запланированная иммунизация 70% населения Словении может продлиться до середины лета, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.

В Словении около 117 740 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3053 смертельных случая.