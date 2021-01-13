Загреб, , 21:18 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 7713 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 1135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 26 человек скончалось. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 13 января.

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К аппаратам ИВЛ подключен 193 пациента. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 5300.

В Хорватии 222 117 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.