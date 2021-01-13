Екатеринбург, , 20:13 — REGNUM В Свердловской области 14 января может похолодать до минус 40 градусов. Такой прогноз дали синоптики.

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В Екатеринбурге ночью ожидается до минус 31 градуса, а днём — 19−21. При этом в отдельных районах региона возможно похолодание до минус 40.

Как сообщало ИА REGNUM, аномальные морозы пришли на Урал 12 января. Температура воздуха опустилась до минус 25 градусов и ниже.