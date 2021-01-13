Москва, , 20:08 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит в Бразилию 150 миллионов доз российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается 13 января в официальном Twitter-аккаунте препарата «Спутник V».

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Договорённость о поставках достигнута с бразильской фармацевтической компанией União Quimica, президент которой Фернандо де Кастро Маркес сегодня провёл встречу с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым.

В сообщении отмечается, что вакцинация населения Бразилии российским препаратом уже началась — прививки получили «первые 20 бразильцев, работающие в посольстве в России».

Предполагается, что первая партия из 10 миллионов доз «Спутник V» поступит в Бразилию уже в текущем месяце, а до конца 2021 года РФПИ и União Quimica готовы поставить до 150 миллионов доз препарата.