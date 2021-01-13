Челябинск, , 19:59 — REGNUM В Челябинской области утверждено обвинительное заключение по делу против директора одного из оздоровительных комплексов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Комплекс подчиняется дирекции социальной сферы Южно-Уральской железной дороги. Руководителю вменяют мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Следователи полагают, что преступная деятельность велась в 2018—2019 годах. Якобы обвиняемый незаконно организовал санаторно-курортное лечение лицам, не являющихся работниками «РЖД», а также членам их семей. За это он получил от них деньги, которые потратил по своему усмотрению.

Размер ущерба оценён в сумме более 1,2 млн рублей. Автомобиль обвиняемого арестован. А уголовное дело передано для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска.