Москва, , 19:16 — REGNUM Задержанных в городе Капоэта (штат Восточная Экватория, Южный Судан) российские граждане получили свободу. Об этом сообщил один из задержанных — блогер и бизнесмен Илья Варламов 13 января в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту Капоэта были задержаны Варламов и отправившиеся с ним в туристическую поездку его жена, издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов, директор Европейской гимназии Иван Боганцев и предприниматель Вадим Гинзбург.

Российских граждан задержали при досмотре багажа, найдя у Варламова пульт от дрона.

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