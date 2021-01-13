В ряде регионов России наблюдаются резкое снижение температуры воздуха и снегопады. Так, в Москве синоптики обещают понижение температуры до −20… −25 градусов. Специалисты призывают жителей столицы теплее одеваться. Параллельно с этим в столице с 13 на 14 января ожидается сильная метель — соответствующее предупреждение уже выпустило ГУ МЧС РФ по региону.

Сложная ситуация наблюдается и в других городах страны. Так, в Казани в ночь с 12 на 13 января было зафиксировано — 33 градуса, из-за чего утром автолюбители не смогли завести свои машины. В Самарской области коммунальщики уже несколько дней пытаются справиться с последствиями снегопада. Последствия циклона ощутили на себе и жители Поволжья, а также Ульяновска, Уфы, Костромы и Нижнего Новгорода. Аномальные холода придут и в традиционно мягкий по климату Крым.

О погодных аномалиях, пришедших в Россию, рассказывает ИА REGNUM.

Мороз. Иван Шилов (с) ИА REGNUM