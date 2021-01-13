Свердловской области пообещали 40-градусный мороз
В Свердловской области 14 января может похолодать до минус 40 градусов. Такой прогноз дали синоптики.
В Екатеринбурге ночью ожидается до минус 31 градуса, а днём — 19−21. При этом в отдельных районах региона возможно похолодание до минус 40.
Курганцев предупредили о наступлении 40-градусных морозов
В Курганской области в ночь на 14 января ожидается похолодание до — 40 С, которое сохранится в ближайшие два дня. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
МЧС РФ разворачивает у дорог в ряде регионов РФ пункты обогрева в связи с пришедшими в страну холодами и снегопадами.
Тем временем в Красновишерске Пермского края 221 жилой дом остался без тепла. Об этом подробно читайте здесь.
Утром 14 января в Челябинске ожидают порядка минус 30. Решения об отмене занятий в школах пока нет. Его обещают 14 января после 6:00 по местному времени.
13 января занятия отменяли в школах Челябинска. Правда, только для тех, кто учится в первом-седьмом классах. Об этом подробно здесь.
В челябинских школах отменяют занятия из-за морозов
В школах Челябинской области из-за морозов ниже минус 25 градусов отменяют занятия.