Москва, , 18:50 — REGNUM Министерство здравоохранения России поручило регионам увеличить число прививочных пунктов в рамках подготовки к массовой вакцинации населения от коронавируса. Об этом 13 января сообщил журналистам глава ведомства Михаил Мурашко.

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"Для подготовки к массовой вакцинации мы поручили регионам увеличить число пунктов вакцинации и их пропускную способность», — сказал он.

Мурашко отметил, что специалистами Минздрава были разработаны стандартные операционные процедуры и регламенты для всех этапов доставки и применения вакцины, следование которым «гарантирует максимальную эффективность вакцинации».

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин призвал уже со следующей недели приступить к массовой вакцинации всего населения страны и поручил правительству «выстроить соответствующий график работы».

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