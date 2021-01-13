Москва, , 18:40 — REGNUM Москва и Эр-Рияд прорабатывают перспективы проведения третьей фазы испытаний российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V», а также вопросы налаживания ее выпуска в Саудовской Аравии, сообщает 13 января МИД РФ.

Переговоры ведутся между представителями профильных ведомств королевства и сотрудниками РФПИ.

«РФПИ и профильные саудовские ведомства продолжают также проработку вопросов об организации на территории Королевства Саудовская Аравия третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» и локализации ее производства», — говорится в комментарии, опубликованном российским МИДом.

Стоит отметить, что в ближайшее время ожидается визит в Москву главы саудовского МИД Фейсала Бен Фархана Аль Сауда и его встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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