Тирана, , 18:09 — REGNUM Премьер-министры Сербии и Албании Ана Брнабич и Эди Рама 13 января провели телефонный разговор, в ходе которого глава правительства Сербии сообщила, что отныне все граждане Албании смогут въезжать в Сербию без отрицательного результата теста ПЦР на коронавирус.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, соответствующее постановление правительства Сербии будет подписано уже 14 января.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили эпидемиологическую ситуацию в Сербии и Албании, а также актуальные сферы для сотрудничества — в том числе в рамках проекта Балканского «мини-Шенгена».

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