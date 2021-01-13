Ватикан, , 17:58 — REGNUM Папа Римский Франциск 13 января сделал прививку от коронавирусной инфекции, передаёт Agence France-Presse.

Папа Римский Франциск Republic of Korea

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

84-летний глава Римско-католической церкви принял препарат, разработанный американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.

На минувшей неделе понтифик уже сообщал журналистам о намерении сделать прививку в ближайшее время. При этом он назвал вакцинацию «этическим долгом каждого», подчеркнув, что от этого зависят здоровье и жизнь других людей.

Ранее сегодня глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил о начале вакцинации в Ватикане. Отмечалось, что в приоритетном порядке прививку получат работники сфер здравоохранения и безопасности, а также пожилые люди.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ватикане стартовала вакцинация от COVID-19