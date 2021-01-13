Псков, , 18:02 — REGNUM В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении ВДВ начался первый этап вакцинации личного состава от коронавирусной инфекции. Об этом 13 января сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Первая партия из 300 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») была доставлена в соединение из Санкт-Петербурга на автомобильном транспорте, с сохранением холодовой цепи», — отметили в оборонном ведомстве.

Вакцинацию начали с военнослужащих отдельного медицинского отряда (аэромобильного) и медицинских подразделений соединения. Также в числе первых получателей прививки от COVID-19 будут военнослужащие десантно-штурмовых (парашютно-десантных) и разведывательных подразделений.

Первый этап прививочной кампании завершится 16 января. Через 21 день с момента привития первым компонентом личному составу будет введен второй компонент.

«До конца января в соединении ожидается поставка еще 1500 доз вакцины», — отметили в Минобороны.