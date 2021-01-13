Ватикан, , 17:50 — REGNUM В Ватикане началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 13 января глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, передаёт портал Vatican News.

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Как уточняется, в приоритетном порядке прививку получат работники сфер здравоохранения и безопасности, пожилые люди, а также персонал, активно контактирующий с населением. Вакцинация проводится в холле Зала Павла VI.

Напомним, вакцинация препаратом, разработанным американской корпорацией Pfizer и немецкой BioNTech, стартовала в странах Европейского союза в конце декабря.

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