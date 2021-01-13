Приштина, , 18:23 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 13 января сообщили, что за сутки в результате исследования 1825 образцов в крае выявили 299 носителей коронавируса. Ещё 526 человек признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 54 560 случаев заражения коронавирусом. 47 605 пациентов уже здоровы. 1388 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умер всего один пациент с COVID-19. Лечение проходят 5567 человек.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 21 декабря заявил, что в настоящее время в стране ведется тщательный контроль за лицами, прибывающими в республику из стран, где был выявлен новый вариант коронавируса, с целью предотвратить его распространение.

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С 13 ноября Косово разделено на три зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации. Приштина оказалась в «красной» зоне, где были введены самые строгие ограничения — с 19:00 до 05:00 действует комендантский час.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в крае характеризуется относительной стабильностью — число выздоравливающих в разы превышает число новых выявляемых случаев заражения, суточная смертность составляет менее десяти человек.

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