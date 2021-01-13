Волгоград, 13 января 2021, 17:53 — REGNUM Руководителей региональных управлений Росимущества и Службы судебных приставов по Волгоградской области подозревают во взяточничестве, сообщает 13 января пресс-служба СУ СК по региону. Возбуждено уголовное дело.
В зависимости от роли каждого, руководителей ведомств подозревают в получении через посредника взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за попустительство по службе и посредничество во взяточничестве.
Руководит региональным управлением Росимущества Юрий Ефимов, УФССП — Владимир Евстигнеев. Юрий Ефимов возглавил ведомство в 2019 году, Владимир Евстигнеев с 2018 года.