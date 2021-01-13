Волгоград, , 17:53 — REGNUM Руководителей региональных управлений Росимущества и Службы судебных приставов по Волгоградской области подозревают во взяточничестве, сообщает 13 января пресс-служба СУ СК по региону. Возбуждено уголовное дело.

В зависимости от роли каждого, руководителей ведомств подозревают в получении через посредника взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за попустительство по службе и посредничество во взяточничестве.

«К подозреваемым мера процессуального принуждения в виде задержания не применялась, мера пресечения не избиралась», — уточнили в СК.

Руководит региональным управлением Росимущества Юрий Ефимов, УФССП — Владимир Евстигнеев. Юрий Ефимов возглавил ведомство в 2019 году, Владимир Евстигнеев с 2018 года.