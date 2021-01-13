Тюмень, , 17:46 — REGNUM В Тюмени 13 января в связи с 30-градусным морозом были отменены автобусные рейсы в Югру, Курганскую и Свердловскую области, а также в Тобольск и Ялуторовск. Отложены до потепления более 10 рейсов, сообщил местным СМИ начальник тюменского автовокзала Максим Пандырев.

Также сильные морозы стали причиной отмены занятий для тюменских учащихся 1−9 классов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменские дорожные полицейские вечером 11 января спасли 50 вахтовиков, автобус с которыми сломался на на 331-м километре трассы Тюмень — Омск в 35-градусный мороз.

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