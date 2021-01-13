Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Трехлетнего сына убитого и расчлененного украинского рэпера Александра Юшко (сценический псевдоним Энди Картрайт) не отдали под опеку двоюродной сестре вдовы рэпера Марины Кохал, обвиняемой в убийстве мужа. Об этом 13 января телеканалу «Санкт-Петербург» сообщил адвокат Юрий Авдеев.

Напомним, Марина Кохал находится в СИЗО, при этом следствие пока не предоставляет ее адвокатам для ознакомления заключение экспертизы, которая должна ответить на вопрос, от чего все-таки умер мужчина.

С конца лета 2020 года совместный ребенок Юшко и Кохал находится в детском доме, и это несмотря на то, что в Петербурге проживают его близкие родственники, которые пытались усыновить мальчика. Суд счел, что передать ребенка под опеку двоюродной сестре Кохал нельзя, не позволяют жилищные условия.

«Ребенка внесли в банк данных детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь есть возможность найти ему (приёмную) семью», — уточнил адвокат.

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