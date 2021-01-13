Скопье, , 19:02 — REGNUM Глава македонской партии «Левица» Димитар Апасиев 13 января предоставил по предложению Уголовного суда первой инстанции в Скопье письменную декларацию в связи с фактом незаконного прослушивания личных телефонных разговоров.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил о получении от «так называемой Специальной государственной прокуратуры» подтверждения того факта, что его разговоры незаконно прослушивались «на протяжении длительного периода».

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Политик намерен также подать в суд на телефонную компанию ONE/VIP/A1, если суд подтвердит ее ответственность за передачу личных данных Апасиева в базу Специальной прокуратуры.

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Напомним, именно прослушивание телефонных разговоров несколько лет назад послужило причиной отстранения от власти в Македонии партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство), представители которой были уличены в коррупции.

Однако после прихода к власти Социал-демократический союз Македонии инициировал создание Специальной государственной прокуратуры, занимавшейся проверкой чиновников на причастность к коррупции, и стал использовать ее для прослушки политических оппонентов и шантажа.

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