Аргаяш, Челябинская область, , 17:25 — REGNUM В Челябинской области возбуждено уголовное дело против директора «Централизованной библиотечной системы» Аргаяшского района. Её подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в 2019 году женщина незаконно установила к зарплате своего родственника стимулирующие надбавки. Злоупотребление выявила Контрольно-счётная палата. Бюджету был причинён ущерб в размере более 250 тыс. рублей.

Сейчас по делу идёт сбор доказательств. Также решается вопрос о предъявлении гражданке обвинения и избрании ей меры пресечения.