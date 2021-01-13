Москва, , 17:09 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил награды журналистам, освещающим службу, деятельность и работу Вооруженных сил РФ и российских военнослужащих.

Об этом 13 января сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Вручение наград было проведено в День российской печати.

«Вооруженные силы, руководство Министерства обороны, все наши офицеры от Калининграда до Камчатки относятся с огромным уважением к вашему труду, к вашей работе, направленной на поддержание боевого духа и воспитание в Вооружённых силах наших бойцов, офицеров, учебных заведений — там, где нужно хорошее, доброе слово. А самое главное — честная и правдивая информация», — сказал Сергей Шойгу.

При этом глава военного ведомства подчеркнул, что «нам крайне важна ваша работа. Работа, которая во многом помогает российскому обществу, да и не только, видеть то, что делается на самом деле в самых дальних уголках нашей планеты, там, где мы выполняем задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, нашей страной. В последнее время это Нагорный Карабах. Безусловно, до этого была Сирия и многие другие точки и уголки».

«Не могу не сказать, что мы считаем вас одним из боевых и передовых отрядов, который стоит вместе с нами плечом к плечу на многих фронтах, будь то фронты повседневной жизни, будь то наш флот, авиация, боевая работа, учебная работа, учебные заведения, воспитание нашей молодёжи», — отметил глава Минобороны России.

Орден Дружбы был вручен корреспонденту главной редакции информационных и информационно-аналитических программ Дирекции информации НТВ Алексею Ивлиеву.

Телеведущий Дмитрий Куликов, замглавы редакции военной информации ТАСС Екатерина Елисеева, главный редактор издания «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский и замредактора отдела «Армия» Михаил Ходаренок были удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец получил нагрудный знак «Заслуженный журналист Российской Федерации».

Продюсеры телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» Алеся Алексеева, Дмитрий Найда, Мария Новикова и генеральный продюсер телеканала «Звезда» Борис Яновский были удостоены медалей «За укрепление боевого содружества».

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге учредят звание заслуженного работника СМИ