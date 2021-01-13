Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Жизни шестиклассника, который получил тяжелые травмы в школе в Приморском районе Петербурга, ничего не угрожает, однако ему предстоит длительное лечение в больнице. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной.

Напомним, днем 12 января на территории школы №640 на улице Савушкина произошел несчастный случай. Пострадавший мальчик, 2008 года рождения, был немедленно госпитализирован. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в детской городской больнице №2 Святой Марии Магдалины.

«По словам главного врача медицинской организации, лечение будет долгим, но в оперативном вмешательстве ребенок не нуждается, и его жизни ничего не угрожает», — уточнили в пресс-службе детского омбудсмена.

По факту ЧП с ребенком прокуратурой Петербурга начата проверка. По результатам проверки надзорным ведомством будет решаться вопрос, нуждаются ли семья и ребенок в дальнейшем социальном сопровождении или нет.

По словам директора школы, пострадавший подросток характеризуется как спокойный, старательный ученик со средней успеваемостью. Мама мальчика работает в детском саду. Семья в поле внимания социальных служб и правоохранительных структур ранее не попадала.

Однако случившееся имеет очень тревожную предысторию.

«По предварительным данным, действия подростка были осознанными. Согласно полученной информации, он был фанатом манги «Тетрадь смерти», состоял в соответствующей группе в одной из социальных сетей и просил родителей подарить ему на Новый год белую рубашку и красный галстук, которые носит главный герой», — рассказали в аппарате омбудсмена.

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Отметим, в конце 2020 года в Колпинский районный суд Петербурга от имени прокуратуры поступило исковое обращение о запрете ряда аниме, в том числе и «Тетради смерти», на территории России. Дела приняты судом к производству.

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