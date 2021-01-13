Токио, , 17:03 — REGNUM Японский энтузиаст с ником Mokomoko_2015 создаёт скульптуры популярных аниме-персонажей из снега. Об этом 13 января сообщает издание Kotaku.

https://twitter.com/mokomoko_2015/status/1346016056804954112

Каждую зиму Mokomoko_2015 выходит на улицу и создаёт необычных снеговиков. Чаще всего он делает скульптуры известных покемонов, однако в его «коллекции» находится место и другим героям современной поп-культуры: Годзилле, Марио, дроидам из «Звёздных войн», Тоторо и др.

Mokomoko_2015 также ведёт собственный творческий блог в Twitter. В тёплое время года энтузиаст создаёт фигурки различных персонажей из полимерной глины и других материалов.