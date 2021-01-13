Красногорск, , 17:12 — REGNUM Госжилинспекция Подмосковья возобновляет внеплановые контрольно-надзорные мероприятия по обращениям граждан. Об этом 13 января сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Подобные внеплановые проверки были приостановлены с 19 марта 2020 года. Основанием для этого была пандемия коронавируса и введение режима самоизоляции в России

Для организации контрольно-надзорного мероприятия нужно официальное обращение жителя в Госжилинспекцию. Направить жалобу можно через портал Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) при условии регистрации жителя на сайте Госуслуг или при помощи почтового письма по адресу: 143 082, Московская область, Одинцовский городской округ, сельское поселение Барвихинское, деревня Раздоры, 1-й км. Рублево-Успенского шоссе, дом 1А.

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