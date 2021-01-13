Рязань, , 17:11 — REGNUM 29-летнего жителя города Рыбное и его 37-летнюю сожительницу задержали в Рязани по подозрению в распространении наркотиков. В ходе обыска у них обнаружили тару из-под детского питания, в которые были расфасованы запрещённые вещества, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе регионального УМВД.

Установлено, что мужчина и женщина сотрудничали с нелегальным интернет-магазином: получали оптовые партии наркотиков в одном из соседних регионов, расфасовывали их на съёмной квартире, а затем раскладывали по тайникам. Злоумышленников задержали в микрорайоне Недостоево — в их автомобиле в таре из-под детского питания находилось четыре вида наркотиков синтетического происхождения общей массой более 300 граммов и 20 граммов наркотиков растительно происхождения. По месту жительства подозреваемых изъяты электронные весы упаковочные материалы и свёрток с синтетическим наркотиком.

Возбуждено уголовное дело.