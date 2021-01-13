Элиста, , 16:57 — REGNUM Вопрос возобновления полноценной работы детских садов в Республике Калмыкия будет поднят не раньше весны. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев.

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По его словам, власти планируют рассмотреть вопрос открытия дошкольных учреждений в марте-апреле 2021 года. Во-первых, к этому времени погода будет способствовать приёму детей на улице. Во-вторых, ожидается, что работники сферы образования получат прививки от COVID-19.

ИА REGNUM сообщало, что дошкольные учреждения в Калмыкии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции были переведены на работу в режиме дежурных групп численностью до десяти человек.