Варшава, , 16:57 — REGNUM По состоянию на 12 января уже более 300 тысяч жителей Польши привиты от COVID-19. Это четвертый показатель по количеству вакцинированных жителей среди стран ЕС. Об этом на своей странице в Twitter сообщил ответственный по реализации Национальной программы вакцинации Польши Михал Дворчик.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Дворчик напомнил, что в настоящее время активными темпами вакцинацию проходят медицинские работники — в первую очередь те, которые работают с пациентами с диагнозом COVID-19, затем весь остальной персонал. С 15 января начнется регистрация на вакцинацию для пожилых людей старше 80 лет, на неделю позже — для пожилых людей старше 70 лет.

Ответственный по вакцинации в Польше также сообщил, что за предыдущие сутки был побит очередной рекорд по количеству привитых людей — 57 218 человек. Он отметил, что важно не сбавлять скорость данного процесса.

Вакцинация от COVID-19 началась в Польше 27 декабря 2020 года. Правительство использует вакцину производства Pfizer-BioNTech. Согласно январскому опросу, привиться готовы 68% жителей Польши.