Тюмень, , 16:57 — REGNUM В Тюменской области в новогодние каникулы заражения коронавирусом снизились почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом декабря. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Отмечается, что 94% заболевших с начала года — это взрослое население. Наибольший показатель заболеваемости отмечается по-прежнему среди лиц старше 65 лет — 25% от общего количества больных. У детей число заражений коронавирусом снизилась на 6,5%. На Тюмень приходится 73% от всех зарегистрированных случаев в регионе.

Показатель заболеваемости COVID-19 в Тюменской области составляет 1763 случая на 100 тыс. населения. Это меньше, чем в среднем по Уральскому федеральному округу.