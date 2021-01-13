Кэри, США, , 16:56 — REGNUM В «королевской битве» Fortnite появился персонаж популярного фантастического фильма «Хищник». Об этом 13 января сообщает издание Eurogamer.

В игре появились первые испытания, которые помогут геймерам открыть костюм известного пришельца-охотника. Однако сам облик героя разработчики покажут только через несколько недель.

Напомним, Fortnite — это популярный многопользовательский шутер, разработанный американской студией Epic Games. Сейчас в игре проходит тематический сезон, посвящённый охоте — разработчики добавили в него многих известных персонажей-охотников из различных фантастических вселенных.

Читайте ранее в этом сюжете: PlayStation продолжит экранизировать свои самые популярные игры